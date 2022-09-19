Antalya'da 5 yıldızlı otelde Rus turistten çekiçli dehşet! Çifte cinayeti görüntülemiş, kan donduran itiraf

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Manavgat ilçesi, Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Dmitry Stepanov, geçen cumartesi gecesi bilinmeyen nedenle annesi Tatiana Stepanov ve babası Pavel Stepanov'la tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Stepanov, çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı. Olayın ardından Stepanov otelden çıkıp kaçtı. Yan odalarda kalan diğer müşterilerin şikayeti üzerine odaya gelen otel görevlileri durumu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Otele çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Pavel Stepanov'un hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı Tatiana Stepanov özel bir hastaneye götürüldü.

KURTARILAMADI

Manavgat Devlet Hastanesi Morgu'na konulan Pavel Stepanov'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ağır yaralı olarak getirildiği hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Tatiana Stepanov da doktorların tüm çabasına rağmen dün gece yaşamını yitirdi.

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ÇEKİÇLE VURUP, TELLE BOĞMUŞ

Dmitry Stepanov'un yaşanan tartışmanın ardından anne ve babasının bulunduğu odada yüksek sesli müzik açtığı, ardından video kamerayla odayı kaydetmeye başladığı belirlendi. Dmitry Stepanov'un eline geçirdiği çekiçle önce annesinin başına vurup bayılttığı, ardından babasının başına ve vücudunun değişik yerlerine defalarca vurduğu, en sonunda her ikisinin de boğazını telle sıktığı tespit edildi. İşlediği cinayetleri ayrıntılı şekilde video kaydına alan Stepanov'un, elini yüzünü yıkayıp, sakin bir şekilde odadan ve otelden yaya ayrıldığı belirlendi.

Anne ve babasıyla birlikte tatil yaptıkları otelden ayrılan Dmitry Stepanov'un yakalanması amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin fotoğrafları hem jandarma hem de polis ekiplerine dağıtıldı.

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ÖZEL EKİP YAKALADI... ARKADAŞINI DA ÇEKİÇLE YARALAMIŞ

Jandarmanın kurduğu özel ekip, Dmitry Stepanov'un Antalya'nın Kepez ilçesi, Fabrikalar Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin arka kısmında bulunan ara sokaklarda dolandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan Stepanov gözaltına alındı. Şüpheli işlemleri için Çolaklı Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Bu arada, Stepanov'un yaklaşık 15 yıl önce Rusya'da bir arkadaşının da başına çekiçle vurarak yaraladığı öğrenildi.

CİNAYET SONRASI İTİRAF VİDEOSU ÇEKMİŞ

Dmitry Stepanov'un olaydan sonra bir itiraf videosu çektiği ortaya çıktı. Dmitry Stepanov'un cinayeti gerçekleştirdiği günün akşamında bir sosyal paylaşım sitesinde 'cinayet itirafı' diye video yayınladığı belirlendi.

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Dmitry Stepanov'un videoda, "Benim adım Dima. Ben bugün babamı öldürdüm. Çünkü çocukluktan beri bana tecavüz etti. Beni çocukken öyle dövdü ki benim boynum ve belim hasar aldı ve bu olaya amcam şahit, ismi Ş.N. Gece gelip esrar içip beni döverken 2005'te kulak zarlarım yırtıldı, doktor da buna şahit. Babaannem diyordu ki 'Bende değişik bir güç varmış' ve bundan dolayı babam beni hep akıl hastanesine yatırırdı. Ben şu anda Türkiye'deyim. Ben en başta biliyordum bunu yapmaya karar verdim ve bunu yapmak zorundaydım. Çünkü Rusya'da babam beni tekrar akıl hastanesine yatıracaktı. Ama ben orayı istemiyorum. Ben korkuyorum. Bana yardım edin. Çünkü ben şu anda çaresiz kaldım. Ben bu canavarı öldürdüğüm için doğrusunu yaptım. Çünkü benim abim uyuşturucu kullanmaktan öldü. Babam ona da aynısını yaptı. Çocuklar yetişirken ebeveynlerini değerlendiriyorlar. Hiçbir zaman ben kimseyi üzmedim" dediği tespit edildi.

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CİNAYETİ NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLATTI

Öte yandan Antalya'da yakalandıktan sonra Manavgat'a getirilen Dmitry Stepanov'un otele götürüldüğü ve burada cinayeti nasıl işlediğini anlattığı öğrenildi.