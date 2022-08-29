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Antalya'da 5 yıldızlı otelde acı olay: Küçük Mert hayatını kaybetti... Cankurtaran yemekteymiş

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#Havuz#Otel#Boğulma
Antalyada 5 yıldızlı otelde acı olay: Küçük Mert hayatını kaybetti... Cankurtaran yemekteymiş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 16:33

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir 5 yıldızlı otelin havuzuna giren Mert (6) boğulurken, boğulma tehlikesi geçiren ağabeyi Mirza (11) Mirzaoğlu tedaviye alındı. Otel yetkililerinin, olay sırasında öğle yemeğine giden cankurtaranın havuza girilmemesi için kırmızı bayrak astığını söylediği belirtildi. Jandarma ekipleri ise otelin güvenlik müdürü İzzet Ç. (34) ile cankurtaran Raşit P.'yi (24) gözaltına aldı.

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Titreyengöl mevkisindeki 5 yıldızlı otelde ailesiyle tatil yapan Mirza Mirzaoğlu ve kardeşi Mert Mirzaoğlu, dün saat 12.30 sıralarında havuza girdi. Bir süre suda kalan kardeşler, batıp çıkmaya başladı. Tatilciler tarafından fark edilip, havuzdan çıkarılan 2 kardeşe ilk müdahale yapıldı.

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Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan kardeşlerden Mert hayatını kaybederken, Mirza ise tedaviye alındı. Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Mert Mirzaoğlu'nun cenazesi, işlemler sonrası ailesine teslim edilip, Şanlıurfa'ya götürüldü.

GÜVENLİK MÜDÜRÜ VE CANKURTARAN GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri ise otelin güvenlik müdürü İzzet Ç. (34) ile cankurtaran Raşit P.'yi (24) gözaltına aldı. Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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CANKURTARAN YEMEKTEYMİŞ

Otel yetkililerinin, olay sırasında öğle yemeğine giden cankurtaranın havuza girilmemesi için kırmızı bayrak astığını söylediği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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#Havuz#Otel#Boğulma

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