Son dakika: Şarkıcı Gülşen için tahliye kararı: Cezaevinden çıktı

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Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından 26 Ağustos'ta üst mahkemeye gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu. Dilekçede, Gülşen'in, üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı ve tutuklamanın hiçbir koşulu gerçekleşmediği halde haksız ve hukuka aykırı kararla tutuklandığı belirtilmişti. Gülşen hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesi istenmişti.



ÜST MAHKEME İTİRAZI DEĞERLENDİRDİ

İtirazı üst mahkeme olan İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Mahkeme gerekçesinde, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması, tutuklama maddeleri dikkate alındığında alınması muhtemel cezaya ilişkin infaz koşulları da hep birlikte değerlendirildiğinde tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol tedbirleriyle sağlanabileceği nazara alınarak şüphelinin adli kontrol altına alınarak tahliyesine karar verildiği kaydedildi. Kararda adli kontrol tedbirlerine uymadığı takdirde tutuklanacağı ihtar edildi.

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GÜLŞEN TAHLİYE OLDU

Tahliye kararı çıkan Gülşen 4 gün kaldığı cezaevinden tahliye oldu.

GÜLŞEN'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Şarkıcı Gülşen'e verilen tahliye kararı sonrası avukatı Emek Emre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yaptı. Avukat Emre, "Tahliye hususunda çok mutluyuz. Geçen hafta perşembeden beri üzüntülü ve endişe edici bir süreç yaşadık. 25 Ağustos Perşembe sabahı emniyet güçleri, adli kolluk müvekkilin evine gidip 'İfadeye çağrılıyorsunuz, bizimle gelmeniz lazım' demek akabinde esasen usulsüzlükler o andan itibaren başlamıştı" dedi.

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Emre gözaltı süreciyle ilgili ise, "Nisan ayında sarf edildiği iddia edilen çok rahatsız edici sözler var. Fakat bunun 25 Ağustos tarihinde bir suç üstü hali ihtiva etmediği çok ortada. O yüzden müvekkilin ifadeye alınış noktasında usulsüzlükler ve hukuksuzluklar baş göstermişti" diye konuştu. Tutuklamanın yapılabilmesi için kuvvetli bir delil olması gerektiğini ifade eden avukat Emre, oradaki sözlerin isnat edilen suçun oluşması için yeterli olmadığını, çünkü kamu güvenliğinde acil bir tehlike oluşturmadığını vurguladı. Yargıtay'ın Gülşen'in tutuklandığı TCK 216/1. maddesi ile ilgili içtihatları olduğunu, şiddet teşvikinde bulunmayan soyut kavramların bu suçu oluşturmadığını ifade eden avukat Emre, "Bugün çok mutluyuz. İtirazımız neticesinde mahkeme değerlendirdi ve tutukluluk halini sonlandırdı" dedi.

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EV HAPSİNE İTİRAZDA BULUNACAK

Avukat Emek Emre ev hapsi ile ilgili ise "Yine kişinin seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir maddedir. Tutuklamanın kaldırıldığı mahkemenin gerekçesinde, müvekkil Gülşen'in 'kaçma şüphesi olmadığı ve delil karartma durumunun mümkün olamayacağı' belirtilmişken buna rağmen bir ev hapsi uygulanması da bizim açımızdan hukukla çok bağdaşmamaktadır. Ev hapsi kararına yönelik de sulh ceza hakimliğine, bu kararın yeniden değerlendirilmesi, eğer mümkünse kaldırılması yönünde taleplerimiz olacak" şeklinde konuştu. Avukat Emre, "Bugün çıkacaktır. İnfaz kurumuna geçeceğim. Normal şartlarda akşam sayımından sonra bırakılır diye düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim daha erken de bırakılabilir" dedi.

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CNN TÜRK Muhabiri Ceylan Sever, son gelişmeyi canlı yayında şu şekilde aktardı:



Karar verdi Asliye Ceza Mahkemesi ve Gülşen'in tahliye olmasına hükmetti. Geçtiğimiz cuma günü avukatları tahliye dilekçesini sunmuşlardı. bugün Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim dosyayı inceledi ve Gülşen'in tahliyesine hükmetti.



Konutu terketmeme şeklinde adli tedbir kararı da kondu. Bu da ev hapsi olarak biliniyor. Bu da bir tutukluluk tedbiri aslına bakarsınız.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.



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Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ: ÜZGÜNÜM

Gülşen savcılık ifadesinde uzun yıllardır müzikle ilgilendiğini belirterek, “Mesleğimi icra ederken çalışma arkadaşlarımla şakalaşmalar yapmaktayız. Soruşturmaya konu olay da lakabı ‘imam’ olan müzisyen arkadaşımla aramızda geçmiştir, medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Söz konusu eylem herhangi bir kişi veya kişiler hedef alınmaksızın yalnızca müzisyen arkadaşıma yalnızca hitap olarak söylenen bir sözdür. Sadece belli bir kısım video içeriği paylaşılarak hedef gösterilmemden dolayı çok üzgünüm. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.