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Antalya'da 4 ay önce açtığı dükkanı yandı, kızı gözyaşlarına boğuldu

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#ANTALYA#Yangın#Dükkan
Antalyada 4 ay önce açtığı dükkanı yandı, kızı gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 17:45

ANTALYA'da Kerem Bahadır'ın 4 ay önce açtığı şırdan dükkanı yandı. Yangını haber alıp gelen Bahadır'ın kızı, gözyaşlarına boğuldu.

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Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı’nda bugün saat 16.30 sıralarında Kerem Bahadır'ın ocak ayında açtığı şırdan dükkanının baca kısmından alevler yükselmeye başladı. Durum fark eden müşteriler dışarı çıkarken, iş yeri çalışanları alevlere müdahale etti. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangını söndürdü.

Dükkanlarının yandığını haber alıp gelen Kerem Bahadır'ın kızı gözyaşlarına boğuldu. Zaman zaman dizlerinin üzerine çöken genç kızı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Antalyada 4 ay önce açtığı dükkanı yandı, kızı gözyaşlarına boğuldu

İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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#ANTALYA#Yangın#Dükkan

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