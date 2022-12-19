Antalya'da 25 gün önce kaybolan Seda Nur Uludağ'dan iz yok

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Ekmel Mahallesi'nde oturan halası ile kalıp ehliyet kursuna giden Seda Nur Uludağ, 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldı. Dersten saat 10.00 sıralarında çıkan Uludağ, bir pastanede kız arkadaşıyla buluştu. Uludağ, akşam halasının evine dönmeyince Güney Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi. Seda'nın ailesi de durumu polise bildirdi. Ekipler, 25 Kasım'da Seda Nur Uludağ'ı bulmak için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA 'AKŞAM DUYARSIN' DEMİŞ

Koru Mahallesi sahilinde Seda'ya ait olabileceği düşünülen şemsiye bulan ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Seda Nur Uludağ'ın Koru Mahallesi'nde elinde şemsiyesi ile yürüdüğü görüntüler de ortaya çıktı. Seda ile pastanede buluşan kız arkadaşı da cep telefonu ile konuştuğunu, sonra moralinin bozulduğunu, ağlayıp, yanından ayrıldığını iddia etti. Daha sonra Seda'yı aradığını ve durumunu sorduğunu belirten arkadaşı, Uludağ'ın kendisine "Akşam duyarsın" dediğini öne sürdü.

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Seda Nur Uludağ'ı bulmak için karadan, havadan ve su altından çalışmalar yapıldı ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Uludağ ailesi ile yakınlarının sosyal medya üzerinden de aradığı Seda Nur için güvenlik güçleri de kontrol noktalarında çalışma yapıyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.