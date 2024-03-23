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Antalya'da 2 milyonluk dolandırıcılık! Flört uygulamasından tanışıp mobil bankacılık şifrelerini öğrendi

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#ANTALYA#Konyaaltı#Dolandırıcılık
Antalyada 2 milyonluk dolandırıcılık Flört uygulamasından tanışıp mobil bankacılık şifrelerini öğrendi
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 16:57

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, flört uygulamasından tanıştığı kişilerin cep telefonu ve mobil bankacılık uygulamasının şifrelerini öğrenen S.Y. adlı kadın ve T.K. ile F.U. isimli 2 erkek arkadaşı, hem hesaplardaki parayı hem de bankadan çektikleri kredileri kendi hesaplarına aktardı. Mağdurları 2 milyon lira dolandırılan şüpheliler, gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan S.Y. adlı kadın ve T.K. ile F.U. isimli 2 erkek arkadaşının, flört uygulamasından çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edildi. S.Y. flört uygulamasını kullanıp tanıştığı ve güven sağladığı kişilerin cep telefonu ve mobil bankacılık uygulaması şifrelerini öğrendi. Araç dışında bir yerde buluşmayan S.Y.'yi her buluşmaya çıktığında da T.K. ve F.U. yakından takip etti.

Antalyada 2 milyonluk dolandırıcılık Flört uygulamasından tanışıp mobil bankacılık şifrelerini öğrendi

CEP TELEFONLARINI ÇALIP KAÇTI

Fırsat bulduğunda telefon ve bankacılık şifrelerini öğrendiği kişilerin cep telefonlarını çalan S.Y. araçtan kaçıp izini kaybettirdi. Çalınan telefonlardan kişilerin banka hesaplarındaki parayla, yine aynı banka üzerinden çekebilecekleri miktarda çektikleri krediyi kendi hesaplarına gönderen ve bu şekilde çok sayıda kişiyi mağdur eden şüpheliler, yaklaşık 2 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardı.

Antalyada 2 milyonluk dolandırıcılık Flört uygulamasından tanışıp mobil bankacılık şifrelerini öğrendi

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EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Şikayetler üzerine takibe alınan 3 şüphelinin İzmir'e kaçtığı belirlendi. Antalya Emniyeti Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, İzmir'e gidip şüphelileri eş zamanlı operasyonla bulundukları adreste gözaltına aldı. Getirildikleri Antalya'da emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalyada 2 milyonluk dolandırıcılık Flört uygulamasından tanışıp mobil bankacılık şifrelerini öğrendi

 

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#ANTALYA#Konyaaltı#Dolandırıcılık

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