Antalya pazarlarÄ±nda alÄ±ÅŸveriÅŸ hareketliliÄŸi!

Ãœlke genelinde uygulanan tam kapanma sÃ¼recinde, cumartesi gÃ¼nÃ¼Â 10.00- 17.00 saatlerinde semt pazarlarÄ±nÄ±n kurulabileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Antalya'nÄ±nÂ 3 merkez ilÃ§esi Kepez, MuratpaÅŸa ve KonyaaltÄ±'nda 70 semt pazarÄ± kuruldu. Pazarlara ilgi yoÄŸun olurken, giriÅŸlerdeÂ HES kodu sorgulamasÄ± yapÄ±ldÄ±. KonyaaltÄ± ilÃ§esindeki PÄ±narbaÅŸÄ± kapalÄ± semt pazarÄ±nÄ±n etrafÄ±nÄ± gÃ¼venlik ÅŸeridiyle kapatan gÃ¶revliler, izinsiz geÃ§iÅŸlerin Ã¶nÃ¼neÂ geÃ§ti. Pazar iÃ§inde gÃ¶rev yapan bekÃ§i ve zabÄ±ta ekipleri de maske ve mesafe kurallarÄ±naÂ uymayanlarÄ± uyardÄ±.Â



'PAZARI Ã–ZLEMÄ°ÅžÄ°Z'



Pazar yerinde esnaf da tezgahlarÄ±nÄ± fiziki mesafe kuralÄ±na uygun olarak sÄ±raladÄ±. MÃ¼ÅŸteriler de pazardan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmayÄ± Ã¶zlediklerini belirtti. Pazardaki Ã¼rÃ¼nlerin kiloÂ fiyatÄ±nÄ±n ise 5 ile 10 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸtiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. AlÄ±ÅŸveriÅŸ yapan Esma Åžahin, "Ã–zlemiÅŸiz alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmayÄ± ama Ã§ok pahalÄ±. 10 liradan aÅŸaÄŸÄ± bir ÅŸey yok. Halde satamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlardÄ± ama yine Ã¼retici kaybetti"Â diye konuÅŸtu.







Kahraman YÄ±ldÄ±rÄ±m ise alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinde sebze ve meyveler dondurulmuÅŸ olduÄŸu iÃ§in almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, semt pazarÄ±nÄ± tercih ettiÄŸini belirterek, "Ã‡iftÃ§imin taze Ã¼rÃ¼nlerini buralarda alabiliyoruz. Ã‡iftÃ§iyi ayakta tutmak zorundayÄ±z. Ã‡iftÃ§i olmazsa fiyatlar artar" dedi.Â



"Ã–zledik pazarda alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmayÄ±" diyen Zahide Hansu daÂ gelir gelmez karpuz ve domates aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



Pazarda tezgah aÃ§an Rabia Nergiz deÂ Ã¼rÃ¼nlerin fiyatÄ±nÄ±n normal olduÄŸunu, yeniden tezgah aÃ§tÄ±klarÄ± iÃ§in mutlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



ÃœrÃ¼nlerini pazarda satan Mustafa Ã‡aÄŸÄ±n daÂ "MÃ¼ÅŸterilerimiz pazarÄ± seviyor. Hem taze hem de istediÄŸi kadar alabiliyor. Herkes pazarda ÅŸu an. Fiyatlar da normal bence. YoÄŸunluk var" dedi.

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