Antalya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bugün yurdun batı kesimlerinin Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte yağışlı havanın etkisine girmesinin beklendiği belirtildi. Hafta sonu ise yağışlarla birlikte yurt genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havayla sıcaklıklarda düşme beklendiği kaydedildi.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya'da ise bugün akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 26 derece olduğu kentte yarın kuvvetli yağışın etkili olması, hava sıcaklığının ise mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Bölgemizin bugün akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilmektedir. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, çarşamba gece saatlerinde Muğla il genelinde, perşembe günü ise Antalya il genelinde 'kuvvetli' olması bekleniyor. Yağışlı sistemin etkisiyle bölgemizde sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir" denildi.