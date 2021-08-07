Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek kontrol amaçlı olarak hastaneye gitti

Manavgat ve çevresindeki yangın bölgelerinde günlerdir mesai yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, artan öksürük şikayeti nedeniyle bu sabah kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Başkan Böcek'in tahlillerinin yapıldığı ve bir süre dinleneceği belirtildi.

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