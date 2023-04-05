Antalya açıklarında ticari gemi battı: 5 personel kurtarıldı, 9 kişi aranıyor

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Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca açıklarında yabancı bandıralı 'Joe 2' adlı ticari geminin battığı ihbarı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini açıkladı.

14 mürettebatın bulunduğu gemide; 2 personelin denizden Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldığını ve Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiğini aktaran Vali Yazıcı, 3 personelin de diğer ticari gemilerce kurtarıldığını, 9 personelin arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu bilgiler verildi:

"5 Nisan 2023 tarihinde saat 03.47'de Antalya ili Kumluca ilçesi açıklarında, İskenderun'dan İzmail/Ukrayna'ya intikal etmekte olan Gine Bissau bayraklı bir ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapılmış ve olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Korveti, 7 Sahil Güvenlik Botu, 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı sevk edilmiştir. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 2 kişi kurtarılarak Finike'de acil sağlık ekibi personeline teslim edilmiş, 3 kişinin bölgede seyir halinde bulunan bir ticari gemi tarafından kurtarıldığı bilgisi alınmıştır.

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Arama kurtarma faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 2 fırkateyn ve 2 helikopter ile destek verilmektedir. Gemide Suriye uyruklu toplam 14 mürettebat olduğunun tespit edilmesi üzerine kayıp olan 9 mürettebatın bulunması maksadıyla başlatılan arama kurtarma faaliyetine devam edilmektedir. Olay ile ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

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MÜRETTEBATIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kumluca'nın 22 mil açığında batan ticari gemideki 5'i kurtarılan, 9'u ise kaybolan mürettebatın kimlikleri belli oldu. Gemidekilerin, tamamı Suriyeli kaptan Bassem Arıs, 2’nci kaptan Azız Kherbek, başmühendis makinist Mhmod Smea, 2’nci makinist Alaa Mansour, silici Alı Beshlavı, usta gemici Mustafa Hemden, usta gemici Jaafar Haıfa, usta gemici Hasan Jaser, usta gemici Nabıl Hasan, usta gemici Abdulrahman Fawakhrjı, yağcı Emad Jrad, yağcı Gadır Shaaban, yağcı Bassım Tawıl, aşçı Ramez Namrah'ın bulunduğu öğrenildi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle kurtarılan 2 kişinin Mhmod Smea ve Gadır Shaaban olduğu, Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiği belirtildi. Mhmod Smea'nın serviste, Gadır Shaaban'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

1993 YILINDA İNŞA EDİLDİ

Diğer yandan 'JOE 2'nin 1993 yılında inşa edildiği ve 'Gine-Bissau' bayrağı altında seyreden bir General Cargo gemisi olduğu; taşıma kapasitesinin 3426 t DWT, mevcut draftının 4,4 metre, toplam uzunluğunun (LOA) 86,04 metre ve genişliğinin 14,5 metre olduğu öğrenildi.