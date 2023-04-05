Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı... İsrail güçleri ibadet eden Filistinlilere saldırdı

Haberin Devamı

Dünya İsrail'in imza attığı saldırı ile çalkalanıyor.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskın sırasında 200 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi gelişmeyi okurlarına 'İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası, cop ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti' sözleri ile duyurdu.

İngiliz gazete İsrail güçlerinin ibadet eden Filistinlilere saldırdığını yazdı.

Bölgeden gelen görüntüler ise dünyayı ayağa kaldırdı. İnfial yaratan o anlara ait görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Haberin Devamı

Gözaltına alınan Filisitinlilerin Kudüs'te bulunan İsaviye ve Anata beldeleri arasındaki Motsadat Adomim Askeri Üssü'ne nakledileceği açıklandı.

HAMAS VE İSLAMİ CİHAD'DAN UYARI

Baskının ardından Hamas ve İslami Cihad Hareketi bir uyarı mesajı yayınladı. Hamas ve İslami Cihad yayımladıkları iki ayrı açıklamada, İsrail'i uyardı.

GAZZE'DEN İSRAİL'E ROKET FIRLATILDI

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya kauçuk kaplı mermi, ses bombalarıyla düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze şeridinden İsrail yönüne roket atıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz.

Haberin Devamı

"BU SALDIRILAR HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez.

Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz.

İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir."