Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Antalya'nın Demre İlçesi açıklarında saat 16:55'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 35.12 km olarak açıklandı.

Antalya, Demre’de 4️⃣,7️⃣büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/ryhxuKrsuN — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 10, 2024

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz’de, Antalya ilimizin Demre ilçesi açıklarında saat 16.55’te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

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Antalya Valisi Hulusi Şahin deprem sonrası yaptığı açıklamada, ‘Denizde olduğu için etkisi az hissedildi. Herhangi olumsuzluk iletilmedi. Burası Demre, turistik bir bölge, çok yüksek katlı bina yok. Denizin bir yastık etkisi oluyor daha avantajlıyız.’ ifadelerini kullandı.

4.7'lik depremin ardından CNN TÜRK'te konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

Bu bölgelerde seyrek olarak depremler oluyor. Tarihsel süreçte büyük depremler görmedik. Geçen ki Rodos önünde 4,9'luk deprem olmuştu bu tehlikeli bir yerdeydi. Demre açıklarındaki bu deprem için kaygı taşımıyorum. Bildiklerimizdeki yola çıkarak söylüyorum. Tarihsel aralıkları uzun olabilir bu bölgedeki depremler. Kataloglamamış olabiliriz. İki deprem birbirinden bağımsız. Tarihsel olarak sabıkalı bir yer orası. Ama olmayacak anlamına gelmez. İlk söylediğim bölgede deprem olursa Antalya Muğla arasındaki bölge birinci dereceden etkilenir.

Ben doğrusu derinliğine bakmamıştım. 35 km'lik deprem alt kabukta olmuş olabilir. Bu derinlik doğruysa bizim üstte beklediğimiz deprem derinliği 30 km'yi geçmez. Belki yine ayrı yerlerde olmakla birlikte Afrika'nın Anadolu'ya zorlama ile meydana gelmiş deprem olarak bakabilirim.

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Demre açıklarındaki depremin büyüklüğünde öngörüde bulunamam ama 6 büyüklüğündeki depremler hasarın başladığı depremlerdir bizde. Çok sık depremler görüyoruz ama yıkıcı depremleri henüz görmedik. Hem oradaki yerleşim alanlarımızın hem de kıyılarımızın deprem olabileceği ve peşinden de tsunami olabileceği şeklinde tasarlanması gerek.