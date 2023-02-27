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Antakya'daki son durum havadan görüntülendi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Antakya#Hatay#Deprem
Antakyadaki son durum havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 27, 2023 11:26

Enkaz kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi Antakya'daki son durum havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Depremlerden sonra acÄ±nÄ±n merkezi haline gelen ÅŸehir, sessizliÄŸe gÃ¶mÃ¼ldÃ¼.

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NÃ¼fus bakÄ±mÄ±ndan Hatay'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k ilÃ§esi olan Antakya'da depremler nedeniyle binlerce bina, tarihi yapÄ±, iÅŸ yeri yerle bir oldu.

Antakyadaki son durum havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Her sokakta enkaz yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n olduÄŸu ÅŸehir havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. BirÃ§ok insana mezar olan yapÄ±lar, gÃ¶renlerin iÃ§ini acÄ±tÄ±yor.

Antakyadaki son durum havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Depremler nedeniyle Ã§ocukluk arkadaÅŸÄ±nÄ±, komÅŸusunu, hatÄ±ralarÄ±nÄ±, en yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybeden insanlar yaralarÄ±nÄ± sarmak iÃ§in ya ÅŸehir deÄŸiÅŸtirdi ya da kÃ¶yÃ¼ne dÃ¶ndÃ¼.

Antakyadaki son durum havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

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Ayakta kalan hasarlÄ± binalardan sarkan perde, koltuk, masa gibi eÅŸyalar 'hayalet ÅŸehir' kavramÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiriyor.

Antakyadaki son durum havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Ä°Ã§inde birÃ§ok hikÃ¢ye olan evler, insanlarÄ±n gÃ¶zlerinde kaygÄ± ve korku oluÅŸturuyor.

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Antakyadaki son durum havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

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#Antakya#Hatay#Deprem

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