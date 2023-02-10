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Antakya Kalesi'nden merkezdeki yıkım böyle görüntülendi

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#Kahramanmaraş#Hatay#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 16:06

Kahramanmaraş merkezli 2 depremde büyük hasarın yaşandığı Hatay'da, telefon iletişimin kesintiye uğramaması için jeneratörlerle Antakya Kalesi'ndeki baz istasyonlarına enerji veriliyor. Asi Nehri'nin ikiye böldüğü eski ve yeni Antakya'daki hasar, kenti kuş bakışı gören Antakya Kalesi'nden net görüldü.

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Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrası 5 gün geride kalırken, Asi Nehri'nin eski ve yeni olarak ikiye ayırdığı Antakya'daki hasarın izleri, ilçeyi kuş bakışı gören Antakya Kalesi'nden net olarak görüntülendi. Eski Antakya bölgesinde evlerin büyük bölümündeki hasar, fotoğraf karelerine yansıdı. Asi Nehri'nin hemen yanında bulunan Antakya Belediyesi ile eski Meclis binası ve çevresindeki hasarın boyutu da objektife yansıdı.

'5 GÜNDÜR JENERATÖRE YAKIT TAŞIYORUM'

Depremin hemen ardından kentte önce elektriklerin kesilmesi, haberleşmeyi sağlayan baz istasyonlarının akülerinin bitmesi sonrası iletişimde aksamalar olmuştu. GSM firmaları, iletişimin normale dönmesi için çalışırken, baz istasyonlarının bulunduğu Antakya Kalesi'nde istasyonlara yansıtıcılar eklendi. Enerjinin kesilmemesi için de 5 gündür jeneratör ile elektrik veriliyor.

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Antakya Kalesinden merkezdeki yıkım böyle görüntülendi

Özel iletişim firmasının görevlisi Rahim Açıkgöz, "Jeneratörleri yukarıya taşıdık. Her gün yakıt taşıyoruz. Sahalarda iletişim kesilirse, çalışanlar ve görevliler internetsiz kalır. Antakya'da iletişim normale dönmeye başladı. 5 günden beri uykusuzum, buradayım ve ayakta zor duruyorum. Jeneratör taşıyorum, mazot taşıyorum. Gözlerimden görüyorsunuz uykusuz olduğumu" dedi.

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#Kahramanmaraş#Hatay#Deprem

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