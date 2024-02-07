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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dehşet! Annesinin ölüm haberini veren doktora saldırdı

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#Edirne#Trakya Üniversitesi#Doktor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 13:20

Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Volkan K., annesinin ölüm haberini veren doktor B.B.Ö.'yü yumrukladı. O anlar kameraya yansırken, Volkan K. gözaltına alındı.

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Olay, dün sabah Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahili yoğun bakım servisi önünde meydana geldi. Serviste görevli asistan doktor B.B.Ö., bir süredir kanser tedavisi gören hastanın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine durumu oğlu Volkan K.'ye haber verdi. Annesinin ölüm haberini alan Volkan K., doktor B.B.Ö.'yü yumrukladı. Güvenlik görevlileri araya girerken; hastane yönetimi 'beyaz kod' bildiriminde bulundu. Hastaneye gelen polis ekipleri, Volkan K.'yi gözaltına aldı. Volkan K.'nin yapılan kontrolünde, 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Volkan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dehşet Annesinin ölüm haberini veren doktora saldırdı

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DARP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, hastanenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; asistan doktor B.B.Ö.'nün Volkan K. ile konuştuğu, bir süre sonra Volkan K'nin doktor B.B.Ö.'ye art arda yumruk attığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca saldırının devamında güvenlik görevlilerinin araya girdiği anlar yer alıyor.

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#Edirne#Trakya Üniversitesi#Doktor

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