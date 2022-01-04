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Annenin dikkati istismarı ortaya çıkardı

#Cinsel İstismar#ÇOCUK#Hamile
Annenin dikkati istismarı ortaya çıkardı

Anne E.O., velayeti eski eşinde olan 13 yaşındaki kızının bedenindeki değişlikten şüphelenerek gebelik testi yaptırdı. Hamile olduğu belirlenen çocuğun, babasının arkadaşının cinsel saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Çocuk devlet korumasına alınırken, 55 yaşındaki şüpheli H.Y. tutuklandı.

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Adana’da yaşayan E.O. (33), 11 yıl önce eşinden ayrıldı. Çiftin kızları F.N.E.’nin (13) velayeti babada kaldı. Çocuğuyla görüştürülmeyen E.O., kızını görmek için gizli gizli buluşuyordu. Son gelişinde kızının bedenindeki değişikliği fark edince, şüphelenip gebelik testi yaptırdı. Testte kızın hamile olduğu belirlendi. Çocuk, babasının arkadaşı H.Y.’nin (55) kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine anne E.O., polise şikâyette bulundu. Gözaltına alınan H.Y. sorgusunun ardından tutuklandı. 21 haftalık hamile olduğu belirtilen kız çocuğu ise devlet korumasına alındı.

‘YARDIM BEKLİYORUM’

Acılı anne E.O., “Kızımın bedenindeki değişiklikten şüphelendim. Eczaneden aldığımız gebelik testi ile test yaptık, kızım gebe çıktı. Ayrıldığım eşimi aradım ve acil Adana'ya gelmesini istedim. ‘Ne oldu?’ dedi. Israrla ‘Gel’ dememe rağmen gelmeyince, ‘Kızına H.Y. diye biri köyden tecavüz etmiş’ dedim. Cevap vermedi, sinirlendim, telefonu kapattım ve şikâyetçi oldum. Kızım devlet korumasında. Devletimden hukuki süreçte yardım bekliyorum. Avukatım yok, gönüllü avukatlar ile kızımın hakkının savunulmasını istiyorum” diye konuştu.

Çocuğun babaannesi ile köye gelmeden önce konuştuğunu ve ‘Köye gelme’ yanıtı aldığını aktaran E.O., “Dedesi ile konuştum, ‘Kızın devrini sana veriyorum’ dedi. Ben de ‘Araba mı devrediyorsun?’ diyerek tepki gösterdim. Bana kadın olduğum için kızımı vermediler ama kendileri kızımı ne hale getirdiler” diyerek gözyaşı döktü.

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‘KIZIMIN ARKADAŞI’

Şüpheli H.Y.’nin eşi H.Y. ise “Olayı öğrendikten sonra eşim beni aradı, ‘Hakkını helal et' dedi. Ben de hiçbir şey demedim. Çocuk, benim kızımın arkadaşı. O çocuk bize gelir giderdi” dedi. 

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#Cinsel İstismar#ÇOCUK#Hamile

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