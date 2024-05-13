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Anneleri telefonla aradı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#Anneler Günü
Anneleri telefonla aradı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyuna yansıyan çeşitli olaylarda çocuklarını kaybeden annelerin Anneler Günü'nü telefonla kutladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü nedeniyle Tunceli’de kaybolan Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku, Gezi eylemleri sırasında öldürülen Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, Çorlu kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz, 15 Temmuz darbe girişiminde öldürülen Abdullah Tayyip Olçok’un annesi Nihal Olçok, Cumartesi Anneleri’nden Maside Ocak, Diyarbakır Anneleri’nden Ayşegül Biçer, İsias Otel’de kızını kaybeden Ruşen Karakaya, Gezi tutukluları Mine Özerden’in annesi Halide Özerden, Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay, Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş’i telefonla arayarak Anneler Günü’nü kutladı.

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Özel, ayrıca İYİ Parti’nin önceki Genel Başkanı Meral Akşener’i ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem’i de telefonla arayarak Anneler Günü’nü kutladı.      

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#CHP#Özgür Özel#Anneler Günü

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