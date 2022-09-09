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Anneleri evde yalnız bıraktı, iki çocuk sokakta bulundu

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#Çocuk#Polis#Adana
Anneleri evde yalnız bıraktı, iki çocuk sokakta bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 08:07

Adana'da annelerinin gece evde yalnız bıraktığı iki kardeş M.K.S (6) ve E.S. (5), sokağa çıkıp, korkmuş bir şekilde otururken, polis tarafından bulundu. Polisin şefkatli yaklaşımıyla sakinleşen iki minik kardeş, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürdü. 

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Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. 5 Ocak Polis Merkezi'nde görevli ekip, devriye görevinde bulunduğu sırada kaldırım üzerinde oturan yaşları küçük iki çocuk gördü. Korktuğunu fark ettiği çocukları önce sakinleştiren polis, daha sonra nerede yaşadıklarını sordu. Polis, çocukların gösterdiği iki katlı binaya gidince kapının açık, içeride de kimsenin olmadığını fark etti. Daha sonra aynı binadaki başka bir dairenin zilini çalan polis, çocukların yeni taşınan, eşinden ayrılma aşamasındaki B.S.'nin (24) oğulları M.K.S. ve E.S. olduğunu tespit etti.

Anneleri evde yalnız bıraktı, iki çocuk sokakta bulundu

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Telefon ile B.S.'ye ulaşamayan polis, durumu Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Polisin şefkatli yaklaşımı sonrası sakinleşen çocuklar, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olaydan yaklaşık bir saat sonra eve dönen B.S., verdiği ilk ifadesinde amcası ölen bir arkadaşına taziyeye gittiğini, psikolojik tedavi için kullandığı ilaçlar nedeniyle evde yalnız bıraktığı çocuklarının başına bir şey gelme ihtimalini akıl edemediğini söylediği öğrenildi.

B.S. ve oğulları M.K.S. ile E.S.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. 

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#Çocuk#Polis#Adana

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