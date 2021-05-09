MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnneler Günü'nde vahşet! Tartıştığı annesini öldürdü
GeriGündem Anneler Günü'nde vahşet! Tartıştığı annesini öldürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali KADI/NİĞDE (DHA)
Haber Giriş: 09.05.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Anneler Günü'nde vahşet! Tartıştığı annesini öldürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anneler Günü'nde vahşet! Tartıştığı annesini öldürdü

Niğde'de 17 yaşındaki A.D. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi Emel D.'yi (34) ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak öldürdü. A.D., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Merkez Kiledere Beldesi'nde bir evde kavga ve silah sesleri duyanlar, jandarmaya haber verdi. Eve giden jandarma ekipleri, Emel D.'nin silahla vurulmuş cansız bedeniyle karşılaştı. Emel D.'nin cesedi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Cinayetle ilgili araştırma yapan ekipler, Emel D.'yi oğlu A.D.'nin ruhsatsız av tüfeğiyle öldürdüğünü belirledi. Ekipler, kısa süre sonra A.D.'yi saklandığı adreste gözaltına aldı. A.D. sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi