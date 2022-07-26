Anneden, dağa kaçırılan kızına 'teslim ol' çağrısı

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Kentte çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 2 haftada bir, bir araya gelerek ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yapıyor. Ailelerin HDP binası önündeki evlat eylemi 41'inci haftaya girilirken, eyleme katılan ailelerden Nazlı Sancar, kızı Şeyma'ya 'teslim ol' çağrısı yaptı.

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Kızının 2012'de 13 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirten anne Sancar, "Evlatlarımız için başlattığımız eylem 41'inci haftaya girdi. Ben hastayım. Senin için bütün tedavilerimi yarıda bıraktım kızım. Sen gelene kadar ben tedavi görmeyeceğim. Kızım, onları dinleme lütfen gel devlet güçlerine teslim oldu. Orası senin yerin değil. Fare gibi sizi mağaralarda bekletiyorlar. Siz yılan gibi yaşıyorsunuz. Onlar kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar. Bizim fakir fukaranın çocuklarını dağlarda, mağaralarda ölümü mahkum ediyorlar, kuşların önüne atıyorlar. HDP ve PKK'ya sesleniyoruz. Onlar demesin bu anneler, bu babalar geri adım atacak. Son nefesimize kadar, kanımızın son damlasına kadar ben bu mücadeleyi devam edeceğim. Geri adım atmıyorum, HDP ve PKK'dan da korkmuyorum. Çünkü her gün beni tehdit ediyorlar. Ama ben onlardan korkmuyorum. Onlar bizi yıldıramazlar, biz onları yıldıracağız. Zafer bizim olacak. Biz kazanacağız. Allah’ın izni, devletimizin gücüyle, sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın gücüyle biz kazanacağız, zafer bizim olacak" diye konuştu.PKK'nın 1,5 ay önce kızı Şeyma'nın ölüm haberini sosyal medyada paylaştığını, ancak buna inanmadığını anlatan Sancar, "Ben kızım Şeyma'yı HDP, PKK'dan alacağım. Biz evlatlarımızı ya diri, ya ölü alacağız. Bizim hakkımız olan evlatlarımızı versinler. Ben Şeyma'nın kınasını yakacaktım, gelinlik giydirmek istiyordum. Benim kızımdan ne istediler. Burada bütün dağdaki çocuklara da sesleniyorum. 'Gelin teslim olun'. Bu vatanı, bu bayrağı bırakmayın. Onlar sizi kandırıyorlar" ifadesini kullandı.