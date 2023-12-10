Zonguldak'taki heyelandan acı haber: Göçük altındaki anne ve oğlunun cansız bedeni bulundu

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Kentte etkili olan yağışın ardından dün saat 19.00 sıralarında Perihan Çakar ile oğlu Sait Çakar'ın yaşadığı ev, heyelan sonucu kayan toprağın altında kaldı. İhbarla üzerine ekipler, arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sürerken, 2'nci heyelan yaşandı. Bu kez AFAD ve itfaiye personelinden oluşan 21 kişi, göçük altında kaldı. Bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu madencileri sevk edildi. 21 personel kurtarılırken, bölgedeki evler tahliye edildi. Enkazdaki anne ile oğlunu kurtarma çalışmaları ise günün ilk ışıkları ile yeniden başladı. Öte yandan kurtarılan personelden 15'ni taburcu olduğu, 6'sının ise hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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AFAD: 2 VATANDAŞIMIZIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Zonguldak'taki göçük faciasından acı haber geldi. Anne oğlunu kurtarma çalışmasında kayıpların cansız bedenine ulaşıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada "9 Aralık 2023 tarihinde Zonguldak ilimiz merkez ilçesi Asma Mahallesi'nde iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüş, 2 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Büyük bir gayret ve özveri ile çalışan tüm ekiplerimize Milletimiz adına şükranlarımızı sunarız." denildi.