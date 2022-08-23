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Anne ve kızını öldüren öldürmüştü! Tutuklandı

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#Kilis#Nura Hac Süleyman#Riham Ali Elmuhammed
Anne ve kızını öldüren öldürmüştü Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 09:25

Kilis'te dağlık alanda cesetleri bulunan Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ile kızı Riham Ali Elmuhammed'i (13) bıçakladığı belirlenerek gözaltına alınan akrabaları Şerif Hac Süleyman (30) tutuklandı.

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Koyun otlatan çobanlar, pazar günü Topdağı köyü yakınlarında eski kum ocağının olduğu dağlık bölgede 2 ceset gördü. Çobanların ihbarıyla bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından morga kaldırılan cansız bedenlerin, Suriyeli Nura Hac Süleyman ile kızı Riham Ali Elmuhammed'e ait olduğu ve bıçaklandıkları belirlendi.

Jandarma ekipleri, Nura Hac Süleyman'ın telefonunda yaptığı incelemede son olarak akrabası Şerif Hac Süleyman ile görüştüğünü saptadı. Takibe alınan Şerif Hac Süleyman'a ait otomobil, kent merkezinde park halinde bulundu. Araçta yapılan incelemede kan izlerine rastlayan ekipler, Şerif Hac Süleyman'ı saklandığı Gaziantep'teki adreste operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edilen ve cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Şerif Hac Süleyman, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kilis Devlet Hastanesi morgunda bulunan anne ile kızının cenazelerinin ise bugün yakınlarınca teslim alınacağı öğrenildi.

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#Kilis#Nura Hac Süleyman#Riham Ali Elmuhammed

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