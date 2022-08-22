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Dağlık alanda bulunan cesetler anne ve kızına ait çıktı! Bir akraba gözaltında

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#Kilis#Nura Hac Süleyman#Rihm El Mahammed
Dağlık alanda bulunan cesetler anne ve kızına ait çıktı Bir akraba gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 13:16

Kilis'te dağlık alanda bulunan 2 cansız bedenin, Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ile kızı Rihm El Mahammed'e (13) ait olduğu ve bıçaklandıkları belirlendi. Cinayet şüphelisi akrabaları Ş.H.S. (30) gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam Topdağı köyü yakınlarında meydana geldi. Koyun otlatan çoban, eski kum ocağının olduğu dağlık bölgede 2 ceset görünce polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, aralarında 100 metre mesafe bulunan cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırdı. Burada yapılan incelemede, bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edildi.

Cansız bedenlerin, Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman ile kızı Riham Ali Elmuhammed'e ait olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada anne ve kızın, akrabaları olan Suriyeli Ş.H.S. tarafından öldürüldüğü saptandı.

Kentten ayrıldığı saptanan Ş.H.S., jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Kilis'e getirildi. 

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#Kilis#Nura Hac Süleyman#Rihm El Mahammed

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