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Gündem
AA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 14:29 | Son Güncelleme:

Anne ve çocuğu dehşete düşüren anlar! Korku dolu olayı polis böyle çözdü

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Anne ve çocuğu dehşete düşüren anlar! Korku dolu olayı polis böyle çözdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, birlikte yaşadığı kişi tarafından darbedildikten sonra eve kilitlenen kadın ile 4 yaşındaki çocuğu polis ekiplerince kurtarıldı. 

İddiaya göre, Selimiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında yaşayan F.T. ile L.K. sabah saatlerinde tartıştı. L.K'yi darbedip kurusıkı olduğu belirlenen silahla tehdit eden F.T, kadının cep telefonunu da aldıktan sonra kapıyı dışarıdan kilitleyerek evden ayrıldı.

Komşularına sesini duyuran L.K, oğluyla evde mahsur kaldığını belirterek onlardan polisi aramalarını istedi. Bunun üzerine haber verilen polis ekipleri, adrese itfaiye ekiplerini de yönlendirdi.

Merdivenli araçla kadının bulunduğu pencereye ulaşan ekipler, L.K. ve oğlunu yükseklik korkuları nedeniyle itfaiye sepetiyle indiremedi.

Daha sonra kiralık olan evin sahibine ulaşan polis, yedek anahtarla kapıyı açarak kadın ve çocuğunu dışarı çıkardı. 

Evde kadının tehdit edildiğini öne sürdüğü kurusıkı tabancaya el koyan polis, L.K. ve oğlunu polis merkezine götürdü.

F.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anne ve çocuğu dehşete düşüren anlar Korku dolu olayı polis böyle çözdü

 

 

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