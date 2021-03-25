Anne-oğul 8 saat arayla virüse yenildi

Yavuz Sezer ve annesi Suat Sezer’in cenazeleri Kozlu Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi. Annesi ve kardeşini kaybeden Modern Türkiye Tarihi ve Ortadoğu Araştırmacısı Dr. Selim Sezer, “Çok derin bir üzüntü yaşıyorum. Kardeşim 8 Mart’ta hasta olduktan kısa süre sonra yoğun bakımda entübe oldu. Annem de aynı şekilde yakalandı. Herkes koronavirüse karşı çok dikkatli olmalıdır. Bu hastalığın şakası yok” dedi. Tarih Vakfı da Sezer’in ölümünün ardından açıklama yaptı. Açıklamada, “Yavuz Sezer’in 2016 yılında Massachusetts Technology’de (MIT) 18. yüzyıl Osmanlı Kütüphaneleri üzerine yazdığı doktora tezinin yanında mimarlık tarihi alanında titizlikte yürüttüğü araştırmaları bulunmaktadır. En verimli çağında yitirdiğimiz Sezer’in yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz” denildi.

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