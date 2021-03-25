Vakaları artan illerde kırmızı tedbirler

Antalya İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, ‘yüksek riskli’ turuncu iller kategorisinden ‘çok yüksek riskli’ kırmızı iller kategorisine geçen kentte, il genelindeki toplu etkinliklerde sosyal mesafe kuralının sağlanması ve toplu yürüyüş, açık hava toplantısı gibi etkinliklerin, 15 gün süreyle yasaklanmasını kararlaştırdı. Son 1 hafta içinde koronavirüs vaka sayısı en çok artan iller arasında olan Kastamonu’da da İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda yeni kararlar alındı. Toplu taziye kabulü ile taziye ziyaretleri yasaklandı. İl genelinde uzun ve önemli hastalık geçirenlerin ikametlerine dönüşü sonrası yapılacak hasta ziyaretleri de pandemi sonrasına ertelendi.

‘İHBAR’ ÇAĞRISI

Samsun Valisi Zülfik Dağlı ise risk haritasında 3 haftadır zirvede olan kentte, kuralları ihlal edenlerin ihbar edilmesi için çağrıda bulundu. Vali Dağlı, “Duyarlı vatandaşlarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Tedbirleri ihlal edenleri hemen 112’yi arayarak ihbar edin. Bu vatandaşlık görevi” dedi. Yine kırmızı iller arasındaki Trabzon’da da vaka artışı yaşanan bölgelerde karantina uygulaması kararı alınıyor. Kentte 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle olmak üzere toplam 836 noktada karantina tedbiri uygulanıyor.

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