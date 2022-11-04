Anne katiline hakim dersi

Haberin Devamı

Bursa Nilüfer’de, 12 Şubat’ta, uyuşturucu bağımlısı Muhammet Ergül (25), aynı evde yaşadığı, ikinci evliliğini yapan annesi Azime Akman (48) ve üvey kız kardeşi M.A.’nın (13) yanına geldi. Uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen Ergül, mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar verdi. Bu sırada engel olmak isteyen annesini boğazını keserek öldüren Ergül, üvey kardeşini ise yaraladı. Ergül, polis ekiplerince yakalandı. Azime Akman’ın boyun ve göğüs bölgesinde 7, üvey kız kardeşi M.A.’da ise 10 bıçak darbesi tespit edildi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Muhammet Ergül, Emniyet’teki ifadesinde "Şeytanlar bana ‘Kendini öldür’ dedi. Annem, müdahale etti. Daha sonra ‘Anneni de öldür’ dedi, öldürdüm. Şeytanlar ‘Kardeşini de öldür’ dedi. Ben de kardeşimi bıçakladım” diye konuştu. Ergül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

‘BİR AN İNTİHAR EDESİM GELDİ’

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Muhammet Ergül hakkında annesi Azime Akman’ı ‘kasten öldürmek’, üvey kız kardeşi M.A.’yı ise ‘öldürmeye tam teşebbüs’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ergül, Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık Muhammet Ergül, “Ben 9 yıl önce metamfetamin adlı uyuşturucu kullanmaya başladım. Ciddi psikolojik sorunlar yaşamaya başladım. O sıra köyde kalıyordum. Annem ve üvey babam boşanınca onlarla yaşamaya başladım. Olaydan 2 gün önce de met ve alkol kullandım. Bir gün işe gitmedim. Fabrikada insanların gene beni garipsediğini, kullandığını düşünmeye başladım. Psikolojim çok bozuktu. İşten çıkınca yine met ve alkol aldım. Eve gittim. Yatıp uyurum diye düşünüyordum. Bir an intihar edesim geldi. Ne yaptığımın farkında değilim, çok pişmanım” dedi.

Mahkeme başkanı ise “Ne olacak şimdi, metamfetamini kendi iradenle aldın. O zaman herkes metamfetamini alıp sokağa çıksın, her şeyi yapsın. Ben kendimde değildim, ne yaptığımı hatırlamıyorum desin” sözleriyle sanığa tepki gösterdi.

Haberin Devamı

AKLİ DENGESİ YERİNDE ÇIKTI

Mahkeme başkanı, sanık Muhammet Ergül hakkında, İstanbul Adli Tıp Gözlem Dairesi’nden akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi yönünde hazırlanan raporda ‘Cezai ehliyeti tamdır’ ifadesinin yer aldığını belirtti. Mahkeme heyeti, şikâyetçi M.A.’nın uzuv zaafı ve uzuv tatili oluşacak şekilde yaralanmasının olup olmadığının belirlenmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden rapor alınmasına, sanık Muhammet Ergül için de İstanbul Adli Tıp Kurumu 4’üncü İhtisas Dairesi’nden yeniden rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

‘ANNEM ONU ÇOK SEVİYORDU’

Haberin Devamı

Duruşmaya Adli Görüşme Odaları’ndan (AGO) psikolog nezaretinde, video konferans yöntemiyle katılan üvey kardeş M.A. ise “Annemi sürekli dövüyordu. Annem onu çok seviyordu. Annemin üzerine yürüdü. ‘Sen benim hayatımı mahvettin’ diyerek bağırdı. Sonra neresine denk geldiyse, her yerinden bıçağı sapladı. Bana 10 bıçak darbesi vurdu. Şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı.