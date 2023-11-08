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Anne ile kızını öldürüp intihar etmeden önce diğer çocuğa da sesli mesaj gönderdi

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#İstanbul#Bağcılar#Polis
Anne ile kızını öldürüp intihar etmeden önce diğer çocuğa da sesli mesaj gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 00:03

İstanbul Bağcılar'da Barbaros Tüzün, kendisinden ayrılan Filiz Çilingir'i ve onu kurtarmaya çalışan Selin Akçay'ı silahla vurarak öldürdü. Tüzün, Çilingir'in büyük kızına, "Annen ile kardeşini öldürdüm, merdivende git al" diye mesaj attıktan sonra başına ateş ederek intihar etti.

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Olay, İstanbul Bağcılar'daki Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrılan Filiz Çilingir (42) Bağlar Mahallesi'nde iki kızıyla birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra Barbaros Tüzün (48) ile aralarında duygusal bir ilişki başladı. Kısa süreli birlikteliğin ardından ikili arasında sorunlar başladı. Yaşananların ardından Çilingir ayrılmak istedi. Şehir dışında olan Tüzün, durumu kabullenemeyerek Çilingir'in yaşadığı binaya geldi. 

KAPI AÇILIR AÇILMAZ ÇİLİNGİR'E KURŞUN YAĞDIRDI

Bir süre bekledikten sonra dairenin ziline basan Tüzün'e kapıyı Filiz Çilingir açtı. Kapının açılmasının ardından üzerinde bulunan silahı çıkar Tüzün, Çilingir'e defalarca ateş etti. O anda evde olan Çilingir'in 14 yaşındaki kızı Selin Akçay, annesini korumak isterken kurşunların hedefi oldu. 

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AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Eve giren Tüzün kendisini kilitledi. Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri apartman boşluğunda bulunan anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kendisini daireye kilitleyen silahlı saldırganı ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra evden tek el silah sesi duyuldu. Koçbaşı ile kırılan kapıyı açan ekipler Barbaros Tüzün'ün başına bir el ateş ederek intihar ettiğini belirledi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

SEVGİLİSİNİN BÜYÜK KIZINA SESLİ MESAJ GÖNDERMİŞ

Olaydan sonra  Filiz Çilingirin büyük kızı İ.A. (18)  eve geldi. Tüzün'ün o saatlerde işte olan İ.A.'ya sesli mesaj göndererek, 'annen ile kardeşini öldürdüm, cenazeleri merdivende' dediği öğrenildi.

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#İstanbul#Bağcılar#Polis

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