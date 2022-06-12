Ankara’yı sel aldı: 1 ölü, 1 kayıp

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Ankara’da dün aralıklarla etkili olan yağmur, öğleden sonra etkisini arttırdı. Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Birçok noktada su birikintileri oluştu, binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Yağış şehiriçi ulaşımı da aksattı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yollarda kaldı. Birçok ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü, Karapınar Mahallesi’nde ise bir binanın çatısı şiddetli rüzgâra dayanamayarak paramparça oldu. Altındağ’da bir binanın camları şiddetli rüzgârda kırıldı, cami minaresindeki hilal de uçtu. Şehrin en yoğun noktalarında olan Sıhhiye Köprüsü’nde oluşan metrelerce su birikintisi araç geçişini engelledi. Mamak Akdere Caddesi’nde bazı araçlar ve motosikletler, suya kapılarak sürüklendi. İçinde kimsenin olmadığı otomobil ile motosikletin sürüklenme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Metrekareye 28 kilogram yağışın düştüğü Ankara’da ekiplere, 3 bin 36 ihbar yapıldı.

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35 VATANDAŞ KURTARILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise şunları söyledi: “Belediyemize, 300 bölgede su baskını 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, 3 elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaşmış, 35 vatandaşımız ise kurtarılmıştır. Tüm birimlerimizde 1277 araç, 3 bin 138 personelimiz hala alanda çalışmaktadır.”





Ankara’da sele kapılan İlkay Yiğit boğularak can verdi. Yiğit’in cesedinin 1.5 kilometre sürüklendiği belirlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan, “#Ankara’da yaşanan felakette sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit’in acısını yaşıyoruz. Yol arkadaşımız İlkay Yiğit’e Allah’tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!” mesajını paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yiğit için Twitter’dan başsağlığı mesajı yayımladı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise Altındağ Tatlar’da kayıp ihbarı yapılan bir kişiden haber alınamadığını, sel sularına kapılan aracının dere yatağında bulunduğunu açıkladı.