Ankara’ya dev sağlık kenti

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Ankara’nın 2’nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle açıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bazı bakanlar da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende, Etlik Şehir Hastanesi’nin sağlık devriminin sembollerinden biri olduğunu vurgularken şunları söyledi:

SAĞLIK DEVRİMİMİZİN SEMBOLLERİNDEN BİRİ

“Etlik Şehir Hastanemizi 8 ayrı hastane ve son teknoloji birimleriyle sağlık devrimimizin sembollerinden biri olarak görüyoruz. Bu dev hastane adeta bir sağlık şehri hüviyetindedir. Ankara’ya, Ankaralılara bu yakışır. Hastanemiz sadece vatandaşlarımıza değil çalışanlarına ev konforu sağlayacak donanımla tasarlandı. Sağlık personelimizin daima yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ankara’da aynı büyüklükte bir de Bilkent’i kurduk. O da yine 4 bin 50 oda ve yatak, burası da 4 bin 50 oda ve yatak. Dünyada bu hastanelerimiz örnek. Hayalim olarak gördüğüm şehir hastanelerinin her aşamasını bizzat takip ettim. Sayıyı 35’e çıkartacağız. Şehir hastanemizin bir kısmı kamu-özel ortaklığıyla bir kısmı genel bütçeden hayata geçiriliyor.





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Her ne kadar muhalefet çoğu yalan ve çarpıtma olan hezeyanlarla bu eserlere çamur atmaya çalışsa da dünyada ilk defa ülkemizde hayata geçirilen şehir hastaneleri modeli birçok ülke tarafından yakından inceleniyor.

BU ÜLKEYE HAYIR GELMEZ

Bu Bay Kemal’den bu ülkeye hayır gelir mi, gelmez. SSK’nın başında sen ne yaptın ki bu ülkede ne yapacaksın? Son asrın en büyük sağlık krizini, milletimizi, muhalefetin sahra hastanesi diye reklamını yaptığı derme çatma yapılara muhtaç etmeden alnımızın akıyla yönettik.”





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Cumhurbaşkanı konuşmasında “Türkiye’nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yoktur” diyerek şöyle devam etti: “Vatanlarını kaybedenlerin başlarına hangi felaketlerin geldiğini görmek için kafamızı kaldırıp bakmamız yeterlidir. Sizi zor gününüzde sarıp sarmalayacak, gerektiğinde ekmeğini bölüşecek bir milletin mensubu değilseniz vay halinize. Buna rağmen hâlâ başka ülkelerin, toplumların güzellemesini yapanların gayesi sosyal yapımızı çökertmektir. Özellikle sırf daha iyi arabaya binebilmek, daha yeni telefon alabilmek daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz. Bugün böyle heveslerle yola çıkanların yarın merhamet ihtiyacı duyduklarında bir devlet mekanizması bulamayınca yaşayacakları pişmanlığı tahmin edebiliyoruz.”

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MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ

Erdoğan “Her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz” mesajı verdi: “Sağlık ordumuza katılan her doktorumuzu, asistanımızı akademik statü ve özlük hakları bakımından destekleyerek markalaşma sürecini hızlandıracağız. Gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıptayla bakmayacakları gelişmişlikte bir Türkiye’yi inşa edene kadar bize durmak duraklamak yok. Tamam mı, durmayacağız.”





Türkiye’nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan ve 8 hastaneden oluşan Etlik Şehir Hastanesi, birçok ilke imza atacak. Başkentin ilk ve tek hibrit ameliyathanesine sahip olan Etlik Şehir Hastanesi’nde Ankara’nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi yer alıyor.

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* Türkiye’nin 20’nci, Ankara’nın Bilkent Şehir Hastanesi’nden sonra ikinci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi, 8 ayrı hastaneden oluşuyor.

* Toplam alanı 1 milyon 22 bin 725 metrekare, toplam kapalı alanı 1 milyon 145 bin 129 metrekare, toplam yatak kapasitesi 4 bin 50 olacak hastanede, 1000 poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı 3 bin 359 servis yatağı yer alıyor.

* Hastanede, Türkiye’nin en büyük kronik yara bakım merkezi, Ankara’nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi, ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi ve en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi olacak.

* Hastanede günde 750 ameliyat yapılabilecek, 40 bin hasta muayene olabilecek.





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* Kamu hastanelerindeki tek otizm merkezine sahip hastanede, Cyberknife teknolojisi de bulunuyor. Medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de var.

* “Her hastaya 1 oda” anlayışıyla inşa edilen diğer şehir hastanelerindeki gibi hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor.







* Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde ilk doğum bu gece (dün) 23.46’da gerçekleşti. Enes Umut adı verilen erkek bebeği dünyaya getiren Elif Hanıma ve aileye gözünüz aydın diyoruz. Çok mutluyuz” mesajını paylaştı.