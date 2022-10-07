Ankara'dan Washington'a Rusya ile diyalog teklifi

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Geçen hafta Cumhurbaşkanı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile ayrı ayrı Mabeyn Köşkü’nde görüşmüştü. Hem bu ayrı ayrı yapılan görüşmelerde hem de özellikle Ankara-Washington hattında Türkiye tarafından masaya çok önemli bir teklif getirildi.

‘5 BÜYÜKLER TOPLANALIM’

Ankara bizzat ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’a savaşın uzun süreceğini ve bunun ciddi zararlara yol açacağını anlatarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in süreçteki konuşmalarından örnekler verdi ve şu mesajları iletti:

Putin, artık ‘Geçmişteki Rusya yok’ diyor.

Putin, Batı’nın bir anlamda kendi arka bahçesinde kendisini oyuna getirmesinden rahatsız.

Putin’in asıl talebi Batı ile müzakere etmek.

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Ankara’nın önerisi ise bu müzakereler başlamadan beş büyüklerin bir masa etrafında yol haritasını konuşması. Yani Rusya ile görüşmeler başlamadan ABD, Türkiye, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın buluşması.

ABD ÖNERİYE SICAK

Edindiğim bilgilere göre, Washington’ın temel sorusu ilk görüşmelerin Rusya’da kiminle yapılacağı oldu. “Konuşup orta yol bulabileceğimiz bir isim var mı?” sorusuna Ankara’dan olduğu yanıtı verilince, Sullivan’ın öneriye ve yol haritasına sıcak baktığı belirtiliyor. Hatta Ankara’dan “Bu benim ev ödevim” diyerek ayrıldığı ifade ediliyor.

UKRAYNA’YA ‘BU İŞİN SONU YOK’ MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak da geçen hafta Türkiye’deydi. Müzakerelerin başlaması gerektiği şu mesajlarla anlatıldı:

Ukrayna, savaşın başından beri topraklarının yüzde 18’ini kaybetti.

Batı’dan alacağınız silahlarla bile zor bir dönem ve dayanması da güç olacak.

Silahların verilmesi, kullanımı, savaşın uzaması, nükleer silah tehdidini gündeme taşıyor.

Artık iki ülke müzakere için yol açmalı.