Ankara’dan sonra İstanbul’da da kuruldu: İstanbul’a Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü

Müdürlüğün bünyesinde görevlendirilen ekipler, olağanüstü durumlar, seçim mitingleri, büyük toplumsal olaylar, konuk devlet adamları ve başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerinin programları, siyasi parti liderlerinin program ve seçim çalışmalarında görev alacak.

Ankara’da 2018’de kurulan müdürlük bünyesinde 800’e yakın personel görevli. EGM’nin açıklamasına göre İstanbul’da ise 500 personel görev yapacak. Müdürlüğün İzmir, Adana, Diyarbakır, Bursa gibi büyükşehirlerde de kurulması planlanıyor.

Farklı şubelerde görevli polislerden oluşan müdürlüğün kurulma amacı emniyetin yükünü hafifletmek ve güvenlik zafiyetinin yaşanmasının önüne geçmek.