MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara’dan sonra İstanbul’da da kuruldu: İstanbul’a Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü
GeriGündem Ankara’dan sonra İstanbul’da da kuruldu: İstanbul’a Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Haber Giriş: 23.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ankara’dan sonra İstanbul’da da kuruldu: İstanbul’a Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Ankara’dan sonra İstanbul’da da kuruldu: İstanbul’a Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü
Abone Olgoogle-news

Ankara’dan sonra İstanbul’da da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) bağlı Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu.

Müdürlüğün bünyesinde görevlendirilen ekipler, olağanüstü durumlar, seçim mitingleri, büyük toplumsal olaylar, konuk devlet adamları ve başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerinin programları, siyasi parti liderlerinin program ve seçim çalışmalarında görev alacak.

Ankara’da 2018’de kurulan müdürlük bünyesinde 800’e yakın personel görevli. EGM’nin açıklamasına göre İstanbul’da ise 500 personel görev yapacak. Müdürlüğün İzmir, Adana, Diyarbakır, Bursa gibi büyükşehirlerde de kurulması planlanıyor.

Farklı şubelerde görevli polislerden oluşan müdürlüğün kurulma amacı emniyetin yükünü hafifletmek ve güvenlik zafiyetinin yaşanmasının önüne geçmek.

False
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle