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Ankara'da vahşet! 6 yavru kedinin kafasını ve patilerini kesmişler

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#ANKARA#Etimesgut#Kedi
Ankarada vahşet 6 yavru kedinin kafasını ve patilerini kesmişler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 17:45

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde atıl haldeki bir kanepenin içinde kafaları ve patileri kesilmiş 6 yavru kedi ölü bulundu. Kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2'nci Başkanı Haydar Özkan, , "Patileri, boyunları kesilmiş. Bunu yapan bir insan olamaz. Şayet bunu bir insan yaptıysa, buna da asla insan denemez. Bu olayla alakalı suç duyurusunda bulunduk. Ankara Emniyetimiz Hayvan Durum İzleme birimimiz incelemelere devam ediyor. Olay neticelenene kadar da takipçisi olacağız" diye konuştu.

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Ankara'nın Etimesgut ilçesi İstasyon Mahallesi 2360'ıncı Sokak’ta, apartmanın önünde atıl halde bulunan kanepenin içerisinde kafaları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 kedi yavrusu bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede inceleme yaptı. 3 aylık olduğu tespit edilen kedilerden de örnek alındı. Kediler, daha sonra alınarak gömülmek üzere götürüldü.

"BUNU YAPAN BİR İNSAN OLAMAZ"

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2'nci Başkanı Haydar Özkan, 6 yavru kedinin canice katledildiğini belirterek, "Patileri, boyunları kesilmiş. Bunu yapan bir insan olamaz. Şayet bunu bir insan yaptıysa, buna da asla insan denemez. Bu olayla alakalı suç duyurusunda bulunduk. Ankara Emniyetimiz Hayvan Durum İzleme birimimiz incelemelere devam ediyor. Olay neticelenene kadar da takipçisi olacağız. Bu tür vahşetlerin artmasının nedeni, ülkemizde hayvanlar üzerinden kaos çıkartmak isteyen terör örgütü güdümünde hareket eden trol hesaplar ve onlara destek verenlerdir. Biz yüce Türk adaletinden, yargı mensuplarımızdan hayvana şiddete, vahşete, tecavüze yatarı olan hapis cezası vermelerini istiyoruz" dedi.

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#ANKARA#Etimesgut#Kedi

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