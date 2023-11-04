Ankara'da tarihi eser operasyonu! Binlerce sikke ele geçirildi

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Ankara Kalesi civarında etnografik ve arkeolojik eserlerin bulunduğu ikamet ve depolar tespit edildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde; Roma, Bizans, Antik Yunan, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait milyonlarca dolar değerinde 4 bin 212 adet altın, gümüş ve bronz sikke ile 893 adet arkeolojik ve etnografik nitelikte obje ele geçirildi. Ayrıca operasyonda, 4 adet etnografik nitelikte olan tabanca ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 109 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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MÜZEYE TESLİM EDİLECEK

Tarihi eserlere ise, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Etnografya Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konuldu.