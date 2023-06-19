Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı... Ankara'da sağanak etkili oldu; yollar göle döndü

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Başkent'te sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yenimahalle ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pek çok yerde su birikintileri oluştu. Anadolu Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu arasındaki bağlantı yolunda su birikti.

Elif Ebru Yıldırım yönetimindeki 06 CVY 916 plakalı otomobil ile Kadir Okcan yönetimindeki 06 BHK 827 plakalı otomobil, arızalanarak yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 2 otomobil, iş makineleri ile çekilerek su birikintisinden çıkarıldı. Suyun tahliyesi için de çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla su tahliye edilerek, yol ulaşıma açıldı.

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Elif Ebru Yıldırım, çalıştığı şantiyeye giderken aracının su aldığını belirterek, "Yolda dengesiz bir su birikintisi vardı. Önümdeki araçlar geçince 'benim aracım da geçer' diye düşündüm; ama geçemedim. Aracım su aldı ve motor arızası verdi" dedi.

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI

Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz için şiddetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz için şiddetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Bolu, Karabük ve Kastamonu’da kuvvetli (21-50 kg/m2), Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kuzeybatısında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji, 25 ili sarı ve turuncu kodla uyardı. Uyarı yapılan iller ise sırasıyla şu şekilde:

Adana, Amasya, Ankara, Artvin, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, K.Maraş, Nevşehir, Rize, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Osmaniye, Düzce

ÇORUM'DA DERE TAŞTI

Çorum'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak sonrası dere taştı, inşaat halindeki bir köprü zarar gördü. Yağış, köydeki tarım mahsullerine de zarar verdi.