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Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı... Ankara'da sağanak etkili oldu; yollar göle döndü

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#Ankara#Sağanak#Sel
Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı... Ankarada sağanak etkili oldu; yollar göle döndü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 13:51

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz için şiddetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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Başkent'te sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yenimahalle ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pek çok yerde su birikintileri oluştu. Anadolu Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu arasındaki bağlantı yolunda su birikti.

Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı... Ankarada sağanak etkili oldu; yollar göle döndü

Elif Ebru Yıldırım yönetimindeki 06 CVY 916 plakalı otomobil ile Kadir Okcan yönetimindeki 06 BHK 827 plakalı otomobil, arızalanarak yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 2 otomobil, iş makineleri ile çekilerek su birikintisinden çıkarıldı. Suyun tahliyesi için de çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla su tahliye edilerek, yol ulaşıma açıldı.

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Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı... Ankarada sağanak etkili oldu; yollar göle döndü

Elif Ebru Yıldırım, çalıştığı şantiyeye giderken aracının su aldığını belirterek, "Yolda dengesiz bir su birikintisi vardı. Önümdeki araçlar geçince 'benim aracım da geçer' diye düşündüm; ama geçemedim. Aracım su aldı ve motor arızası verdi" dedi. 

Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı... Ankarada sağanak etkili oldu; yollar göle döndü

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI

Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz için şiddetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

 

Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı... Ankarada sağanak etkili oldu; yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz için şiddetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Bolu, Karabük ve Kastamonu’da kuvvetli (21-50 kg/m2), Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kuzeybatısında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı... Ankarada sağanak etkili oldu; yollar göle döndü

Meteoroloji, 25 ili sarı ve turuncu kodla uyardı. Uyarı yapılan iller ise sırasıyla şu şekilde:

Adana, Amasya, Ankara, Artvin, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, K.Maraş, Nevşehir, Rize, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Osmaniye, Düzce

Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı... Ankarada sağanak etkili oldu; yollar göle döndü

ÇORUM'DA DERE TAŞTI

Çorum'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak sonrası dere taştı, inşaat halindeki bir köprü zarar gördü. Yağış, köydeki tarım mahsullerine de zarar verdi.

Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı... Ankarada sağanak etkili oldu; yollar göle döndü

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#Ankara#Sağanak#Sel

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