Düzce'de sağanak yağış etkili oldu! Dereler taştı

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Düzce'de dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış bugün de etkisini sürdürdü. Kuvvetli yağışın ardından Akçakoca ilçesinde Hasançavuş, Kalkın, Nazımbey, Karatavuk ve Esmahanım; Cumayeri ilçesinde Taşlık, Avlayan, Gölyaka ilçesinde Yazlık, Zekeriya ve Yeşilova; Gümüşova ilçesinde Dereköy, Ardıçdibi, Elmacık ve Yıldıztepe; Kaynaşlı ilçesinde Üçköprü ve Darıyerimengencik ile merkeze bağlı Doğanlı, Muncurlu, Yeşilçam, Gündolaması ve Samandere köylerinde dereler taştı.

Taşkın nedeniyle köylerdeki evlerin bahçeleri ile giriş katlarını su bastı. Bazı ekili alanlar da sular altında kaldı. Köylerdeki bazı köprüler de tedbir amaçlı geçici süreyle ulaşıma kapatıldı. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede taşkınların önlenmesi için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

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