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Gündem
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 25.08.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

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Ankara'da çatışma bölgelerindeki PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu 3 kişi, gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarla, Ankara'da bulunan Suriye uyruklu 4 kişinin çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyeleriyle irtibatlı olduklarını tespit etti.

Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliden 3’ü yakalayarak gözaltına aldı. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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