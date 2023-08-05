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Ankara'da parkta 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

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#ANKARA#Altındağ#Çocuk Ölümü
Ankarada parkta 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 15:19

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Osman Can Ç.'nin (13) parkta cansız bedeni bulundu.

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Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki Şehitler Korusu Parkı'nda sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan çocuğu görenler, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede cesedin, Osman Can Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Osman Can Ç.'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Osman Can Ç.'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.

Mahallede oturan Kahraman Karakaya, "Sabah saatlerine doğru çocuk parkta vefat etmiş. Çocuğun ailesine ulaştık, haber verdik. Burası, gençlerin toplandığı bir park. Buranın bir bekçiye ihtiyacı var" dedi.

Fethi Altıntaş ise "Çocukta görünüşe herhangi bir yara, darp izi yoktu" dedi. 

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#ANKARA#Altındağ#Çocuk Ölümü

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