DHA
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Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, '2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 51 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.' açıklamasında bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, '2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 51 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.' açıklamasında bulundu.
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