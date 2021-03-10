MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
GeriGündem Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, '2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 51 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.' açıklamasında bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, '2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 51 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.' açıklamasında bulundu.

DETAYLAR GELİYOR...

Ankarada flaş operasyon Çok sayıda gözaltı kararı
Ankara'da flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi