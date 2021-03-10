AA
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Son dakika... Ankara'da flaş FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgütün gizli yazışma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.