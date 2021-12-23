Ankara'da kötü koşullarda tutulan 2 köpeğe el konuldu

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Etimesgut ilçesi Yapracık semtinde bulunan sitede apartmanın giriş kat balkonunda hayvan yaşamasına elverişli olmayan koşullarda köpek beslendiği iddiasıyla ihbarda bulunuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin M.'nin depo olarak kullandığı eve jandarma ekipleri ile birlikte baskın düzenledi. Şehir dışında olduğu belirlenen Hüseyin M.'nin oğlunun kapıyı açmasıyla içeriye giren ekipler, evin balkonunda bulunan terrier ve pitbull cinsi 2 köpeğin soğukta, aç, susuz ve uygunsuz koşullarda tutulduğunu belirledi. Apartman sakinleri pitbullun ses tellerinin kesildiğini, bu yüzden hiçbir şekilde havlama sesi duymadıklarını iddia etti. Hüseyin M.'nin haftada 1-2 gün eve geldiği, bazen hiç gelmediği, köpekleri apartman sakinlerinin balkon aralığından beslemeye çalıştığı öğrenildi. Köpeklere el konulurken Hüseyin M. hakkında tutanak tutularak 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında köpek başına 1500 TL olmak üzere toplam 3 bin TL para cezası uygulandı.

SES TELİ İNCELEMESİ

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Ses telleri kesildiği iddia edilen pitbull, bu durumun tespit edilebilmesi için Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürülerek incelemeye alındı. Pitbull köpeğin ses tellerinin kesildiği tespit edilmesi durumunda şüpheli hakkında 'hayvana eziyet' suçundan soruşturma başlatılacağı belirtildi.

'PARA CEZASI YETERLİ DEĞİL'

Baskına eşlik eden Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, köpeklerin önlerinde mama ve su bulunmadığını belirterek, "Bulunduğumuz bölge itibarı ile korkunç soğuk bir alan. Hayvanların hak ihlali dışarıdan bakınca anlaşılıyordu, ikisi de tir tir titriyordu. Gelen ihbar, sahibinin evi depo olarak kullandığı, ara sıra uğradığı, geldiğinde hayvanları darbettiği şeklinde. Hatta binada oturan kişiler, pitbullun ses tellerinin kesildiği, hiç havlamadığı, diğer köpeğin ise hep havladığını ifade eden ihbarda bulundu. Pitbull cinsi köpek fakülteye gönderilerek, ses telinin kesik olup olmadığı anlaşılacak. Pitbull balkonda olduğu halde, üşüdüğü halde hiç sesi çıkmıyordu, alım esnasında da hiç sesi çıkmadı" dedi.

Danacıoğlu, para cezasının yeterli olmadığını belirterek, "2 köpeğe 1500 liradan 3 bin lira para cezası kesildi. Bu para cezası asla yeterli değil. Ne yazık ki yeni çıkan kanunda da bu para cezası olarak devam ediyor. Bu şartlarda bakılan hayvanlar için verilen ceza bu olmamalı" diye konuştu.