Ankara'da kan donduran olay! Önce eşini öldürdü, sonra kendini yakarak intihar etti

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Olay, Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi Beyazköy Sokak’taki bir evde meydana geldi. İddialara göre Yaşar Ç. (37), boşanma aşamasında olduğu eşi Zülfi Ç.’nin (38) yanına geldi. İddiaya göre ikili arasında mal varlıklarının paylaşılamaması üzerine kavga çıktı. Yaşar Ç., eşini defalarca bıçakladıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Kavga seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Zülfi Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlı Yaşar Ç.'nin yakalanması için ortak çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, Batıkent'te boş bir arazide otomobil içerisinde patlama olduğu bilgisini aldı. Olay yerine giden ekipler katil zanlısı Yaşar Ç.'nin içinde bulunduğu otomobili ateşe vererek intihar ettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

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Öte yandan çiftin 13 senedir evli oldukları, Yaşar Ç.’nin koruma tedbiri yüzünden eşinden 1 yıldır ayrı yaşadığı ve 2 çocuk sahibi oldukları öğrenildi. Ölenlerden Zülfi Ç’nin Karşıyaka Mezarlığında, Yaşar Ç.’nin ise memleketi Çorum’da toprağa verileceği öğrenildi.

Katil zanlısı Yaşar Ç.’nin annesi Dudu Ç., olayın mal varlıklarının paylaşılamamasından ötürü çıktığını iddia ederek, “Bir senedir aralarında şiddetli geçimsizlik vardı. Gelin, oğlumdan habersiz kardeşine para vermiş. Tartışma bundan çıkmış. Oğlum iş yerinde kalıyordu. Uzaklaştırması vardı. Oğluma rahat vermediler. 6 - 7 kişi oğluma yükleniyordu sürekli. 13 senelik evliydi. Oğlum bana, ‘anne bunlar bana hayır vermiyor. Boşanacağım, yoksa kendime zarar vereceğim’ dedi. Oğlum boşanma davası açmıştı. Gelinim beni aradı. ‘Ben boşanmaktan vaz geçtim. Ben de dava açacağım. Çekişmeli boşanacağım. Malımı kimseye yedirmem’ dedi. Ben de kazanamadığın malı neden istiyorsun, derdin ne dedim. Oğlum 10 senedir o evde otururdu. Bir gün bile gidemedim yanına” dedi.

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"‘SANA BU DÜNYAYI DAR EDECEĞİM’ DİYEREK VURMUŞ"

Zülfi Ç.'nin dayısı ise olayın parayla her hangi bir durumdan ötürü yaşanmadığını söyleyerek, “Zülfi benim yeğenim. Yaşar ise yıllardır komşumuzdu. İkisi evlenmişti. Bazı yerlerde yanlışlar var. Açık açık söylüyorum. İki çocukları vardı. Olay para sorunu değil. Bunların hepsi yalan. Her iki tarafın da parayla işi yok. Buraya taşındıklarında çok iyi geçiniyorlardı. Yaşar, belediye bünyesinde çalışmaya başladıktan sonra ipleri kopardı. Asgari ücretle çalışırdı. Belediyeden çalıştıktan sonra daha çok kazanmaya başladı. Ondan dolayı değişmişti. Olay günü evde tartışma çıkmış. Tartıştıktan sonra, Yaşar; eşine, ‘sana bu dünyayı dar edeceğim’ diyerek sırtına baltayla vurmuş. Ondan sonra da bıçaklamış. Ardından da Yuvaköy Mahallesi’nde intihar ettiğini duyduk” ifadelerini kullandı.

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“BU NOKTAYA GELECEĞİNİ HİÇ TAHMİN ETMEMİŞTİK”

Olayın yaşandığı apartmanın yöneticisi Ahmet Gündüz ise, “Birkaç aydır eşiyle araları bozuktu. Dün de eve gelmiş eşini birkaç yerinden bıçaklamış. Kadın burada vefat etti. Kendisi yürüyerek gitti. Aradan 3-4 saat geçince onun da ölüm haberi geldi. Arkasından, ‘Yaşar bey nereye gidiyorsun?’ diye bağırdım. Bakmadı bana. Ara sıra kavgaları oluyordu. Yaşar 2 aydır yoktu buralarda. Boşanma davasında olduklarını duydum. Böyle bir şey beklemiyordum” şeklinde konuştu.

Çiftin komşusu olan bir kişi ise “Sesleri duyuyorduk ama olayların bu noktaya geleceğini hiç tahmin etmemiştik. Karşı komşumdu. Sürekli görüşüyorduk. Kadın çok hanımefendi birisiydi ama adamı çok tanımıyordum. Dün boşanma davasından dolayı kadına, ‘mal varlığımı sen alamayacaksın’ diyerek itiraz etmiş. Kadın da durumu itiraz edince adam bıçaklamış. Elini kolunu sallayarak çıkıp gitmiş adam. Sonra kendini de öldürmüş” diye konuştu.