Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kahramanmaraş'taki korkunç cinayet! Öldürüldüğü silahı katiline kendisi satmış

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Cinayet#Silah
Kahramanmaraştaki korkunç cinayet Öldürüldüğü silahı katiline kendisi satmış
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 10:19

Kahramanmaraş'ta, para meselesi yüzünden tartıştığı Harun Azkara'yı (37) tabancayla öldüren Mustafa Dörtbıyık (47) hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 'müebbet hapis' cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Dörtbıyık'ın güvenlik kameralarına da yansıyan cinayette kullandığı silahı, olaydan 1,5 ay önce, öldürdüğü Harun Azkara'dan 6 bin liraya satın aldığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İsmetpaşa Mahallesi'nde 15 Eylül'de, Murat Dörtbıyık ile iş yerinde para meselesi yüzünden husumetli olduğu Harun Azkara arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve iş yeri dışında Mustafa Dörtbıyık, tabancasıyla Harun Azkara'ya peş peşe ateş edip kaçtı. Yaralanan Azkara, götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan Mustafa Dörtbıyık, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'SİLAHI HARUN'DAN 6 BİN LİRAYA ALDIM'

Olayla ilgili soruşturmada, Mustafa Dörtbıyık hakkında, 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Mustafa Dörtbıyık'ın ifadelerine de yer verildi.

Kahramanmaraştaki korkunç cinayet Öldürüldüğü silahı katiline kendisi satmış

Haberin Devamı

Pişman olduğunu ve Harun Azkara'nın kendisine saldırarak hakaret ettiğini öne süren Dörtbıyık, "Beladan kaçmak için dükkan dışarısına çıktım, arkadan gelip dışarıda da bana saldırdı. Ben, onun yanında da silah olduğunu düşündüğüm için silahımı çekip Harun'a ateş ettim. Zaten dışarıda da kavga ederken Harun elini beline attı. Her ne kadar Harun'un üzerinden silah çıkmadıysa da muhtemelen arkadaşları silahı saklamıştır. Emniyete teslim ettiğim silahla Harun'u vurdum. Bu silahı da Harun'dan 1,5 ay kadar önce 6 bin liraya aldım" dedi.

Kahramanmaraştaki korkunç cinayet Öldürüldüğü silahı katiline kendisi satmış

İddianamede, tanık beyanları ve kamera kayıtlarının incelenmesinde, Mustafa Dörtbıyık'ın, Harun Azkara'nın kendisine hakaret edip silah çektiğine dair beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Kasten öldürme ile suçlanan Dörtbıyık'ın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Cinayet#Silah

BAKMADAN GEÇME!

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

#Gökhan Tepe
Katarın ev sahipliğinde 2022 Dünya Kupası başlıyor Süper Ligden 19 oyuncu boy gösterecek

Katar'ın ev sahipliğinde 2022 Dünya Kupası başlıyor! Süper Lig'den 19 oyuncu boy gösterecek

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

#Gökhan Tepe
Katarın ev sahipliğinde 2022 Dünya Kupası başlıyor Süper Ligden 19 oyuncu boy gösterecek

Katar'ın ev sahipliğinde 2022 Dünya Kupası başlıyor! Süper Lig'den 19 oyuncu boy gösterecek

#Dünya Kupası