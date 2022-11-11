Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ankara’da kan donduran olay

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Cinayet#Afganistan Uyruklu
Ankara’da kan donduran olay
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 07:00

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerde, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. 4 Afgan uyruklunun yataklarında uyurken, diğerinin ise önce ağzı, elleri, ayakları bağlandıktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü, ardından dolaba koyulduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

Ankara’da oturan Afganistan uyruklu bir kişi, dün polis karakoluna giderek Altındağ İlçesi’nde oturan 5 yakınından haber alamadığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 5 Afgan uyruklunun oturduğu Örnek Mahallesi’ndeki apartman dairesine gitti. Evden gelen ağır koku ve kapının açılmaması üzerine olay yerine çilingir çağrıldı. Çilingir yardımıyla girilen evde, 25-30 yaş aralığındaki 5 Afgan erkeğin cesedi bulundu.

UYURKEN ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerde, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. 4 Afgan uyruklunun yataklarında uyurken, diğerinin ise önce ağzı, elleri, ayakları bağlandıktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü, ardından dolaba koyulduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vahşi cinayetlerle ilgili bilgilerine başvurulmak üzere Afganistan uyruklu 2 kişinin Emniyet’e götürüldüğü öğrenildi. Bölgedeki tüm güvenlik kamera ve MOBESE görüntülerinin de geriye dönük incelemeye alındığı kaydedildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Cinayet#Afganistan Uyruklu

BAKMADAN GEÇME!

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir
BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı

BAKMADAN GEÇME!

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir
BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı