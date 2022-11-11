Ankara’da kan donduran olay

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Ankara’da oturan Afganistan uyruklu bir kişi, dün polis karakoluna giderek Altındağ İlçesi’nde oturan 5 yakınından haber alamadığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 5 Afgan uyruklunun oturduğu Örnek Mahallesi’ndeki apartman dairesine gitti. Evden gelen ağır koku ve kapının açılmaması üzerine olay yerine çilingir çağrıldı. Çilingir yardımıyla girilen evde, 25-30 yaş aralığındaki 5 Afgan erkeğin cesedi bulundu.

UYURKEN ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerde, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. 4 Afgan uyruklunun yataklarında uyurken, diğerinin ise önce ağzı, elleri, ayakları bağlandıktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü, ardından dolaba koyulduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vahşi cinayetlerle ilgili bilgilerine başvurulmak üzere Afganistan uyruklu 2 kişinin Emniyet’e götürüldüğü öğrenildi. Bölgedeki tüm güvenlik kamera ve MOBESE görüntülerinin de geriye dönük incelemeye alındığı kaydedildi.