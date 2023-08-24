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Ankara'da kadınlara saldıran 3 emniyet personeli gözaltında: Açığa alındılar

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#ANKARA#Polis#Bekçi
Ankarada kadınlara saldıran 3 emniyet personeli gözaltında: Açığa alındılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 17:45

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada eğlence mekanı çıkışında yoldan geçen kadınlara sözlü ve fiziki saldırıda bulunup, havaya ateş açan 1'i çarşı bekçisi, 2'si polis memuru, 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. 3 şüpheli, hakkında asli ve idari soruşturma başlatılarak açığa alındı.

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 Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"24 Ağustos 2023 günü saat 06.30 sıralarında haber merkezine gelen kavga ihbarı üzerine, olay yerine giden polis ekipleri, eğlence mekanının çıkışında alkollü vaziyette iken, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü-fiziki saldırıda bulunan ve havaya ateş eden sivil kıyafetli, biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru olduğu anlaşılan 3 kişiyi derhal gözaltına almıştır.

Ankarada kadınlara saldıran 3 emniyet personeli gözaltında: Açığa alındılar

3 ŞÜPHELİ AÇIĞA ALINDI

Adı geçen şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak şahıslar açığa alınmış ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir."

Ankarada kadınlara saldıran 3 emniyet personeli gözaltında: Açığa alındılar


 

 

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#ANKARA#Polis#Bekçi

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