Ankara'da kadınlara saldıran 3 emniyet personeli gözaltında: Açığa alındılar

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"24 Ağustos 2023 günü saat 06.30 sıralarında haber merkezine gelen kavga ihbarı üzerine, olay yerine giden polis ekipleri, eğlence mekanının çıkışında alkollü vaziyette iken, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü-fiziki saldırıda bulunan ve havaya ateş eden sivil kıyafetli, biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru olduğu anlaşılan 3 kişiyi derhal gözaltına almıştır.

3 ŞÜPHELİ AÇIĞA ALINDI

Adı geçen şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak şahıslar açığa alınmış ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir."