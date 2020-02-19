Ankara'da iş adamı Halil Işık'ın sır ölümü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir iş adamı Halil Işık çiftlik evinde ölü bulundu. Işık'ın medikal ürünler üreten bir fabrikanın sahibi olduğu öğrenildi.
Halil Işık'a (68) ulaşamayınca Sünlü Mahallesi Mücadele Caddesi'ndeki çiftlik evine giden yakınları, Işık'ın yerde hareketsiz yattığını görüp durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Işık'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Işık'ın Kahramankazan ilçesinde medikal ürünler üreten bir fabrikanın sahibi olduğu öğrenildi.
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