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Ankara'da iğrenç olay! Üvey dede, 8 yaşındaki çocuğu 2 yıl istismar etti... 62,5 yıla kadar hapis talebi

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#ANKARA#Cinsel İstismar#Çocuk İstismarı
Ankarada iğrenç olay Üvey dede, 8 yaşındaki çocuğu 2 yıl istismar etti... 62,5 yıla kadar hapis talebi
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 11:56

Ankara'da, üvey torunu E.S.T.'ye (8), 5 yaşından itibaren 2 yıl boyunca müstehcen videolar izletip, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Doğan Ü. (58) hakkında, 62,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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E.S.T, üvey dedesi Doğan Ü.'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu annesi K.D.'ye anlattı. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Doğan Ü., çıkarıldığı hakimlik tarafından 6 Ocak'ta tutuklandı. Soruşturma kapsamında mağdurun Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alındı. E.S.T. ifadesinde, annesi, babası ve babaannesi ile yaşadığını, babaannesinin kendisine daha önce okula geç kaldığı gerekçesiyle şiddet uyguladığını ileri sürdü.

E.S.T. ayrıca üvey dedesi Doğan Ü.'nün odasına geldiğini, özel yerlerine dokunup, videolar izlettiğini anlattı. Doğan Ü., savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Doğan Ü. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Cinsel taciz', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Müstehcenlik' suçlarından toplam 62,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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#ANKARA#Cinsel İstismar#Çocuk İstismarı

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