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Ankara'da iğrenç olay! Köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı

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#Ankara#Polis#Mahkeme
Ankarada iğrenç olay Köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 13:32

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, fırın çalışanı Kırgızistan uyruklu Zafer Şukurcanov (37), köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı.

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Olay, 22 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan fırında meydana geldi. Zafer Şukurcanov'un sokak köpeğini, kapalı olan fırına zorla götürdüğünü gören bir kişi, çevredekilere haber verdi. Pek çok hayvanseverin, fırının önüne gelmesi üzerine Şukurcanov kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, polise teslim edildi. Veterinere götürülen köpeğin ise yaralandığı belirlendi. Gözaltına alınan Şukurcanov, emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'SICAK OLDUĞUNDAN ÇIPLAK YATIYORDUM'

Şukurcanov mahkemede, "Yaklaşık 1 aydır fırında çalışıyorum. İş yerinin kapısı kapalı olduğu için un taşıdığımız bölmeden içeri girecektim. O esnada köpek bana koştu. Ben de beslemek için onu içeri attım. Sonrasında ben de içeri girdim. Bana sorduğunuz yaralanmalar bu esnada olmuş olabilir. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Sıcak olduğundan dolayı üstüm çıplak yatıyordum. Polisler geldiğinde giyindim" diye konuştu.

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Ankarada iğrenç olay Köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı

'CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞI AŞİKAR'

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, veterinerde köpeğin anüsünde yaralanma fark edildiğini söyledi. Tedavisinin sürdüğünü kaydeden Gürsoy, "Bu hayvanın cinsel saldırıya uğramış olduğu aşikar. Bu gibi suçlarda cezaların caydırıcı olmasını çok önemsediğimizi söylemiştik. Cezaların caydırıcı olması, bu gibi eylemlerin önünü kesebilir. Köpeğin sağlık durumu şu anda iyi. Zaten sakin bir köpek için olduğu için bu saldırıya maruz kalmış. Birkaç güne toparlanacak yaşadığı mahalleye geri dönecek" dedi. (DHA)

Ankarada iğrenç olay Köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı

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#Ankara#Polis#Mahkeme

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