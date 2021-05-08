Ankara’da iftar ezanı okunmadı

İftar sofralarında ezanın okunmasını bekleyen Ankaralılar şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar da bu konuda sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Ezanın okunmamasına ilişkin de Ankara Müftülüğü’nün Twitter hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Kocatepe Camii bölgesinde vuku bulan elektrik kesintisi ve jeneratörün devreye girememesi sebebiyle Ankara metropolde bugün (dün) merkezi sistemden iftar ezanı okunamamıştır. Vatandaşlarımızın bilgisine arz olunur” denildi.

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