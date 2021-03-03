Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Buna göre Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı hem cumartesi hem pazar kaldırıldı. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürecek. Bunların yanı sıra Ankara'da yasak ve kısıtlamalar için süreç şu şekilde işleyecek;

Okul öncesi, ilkokul ortaokul ve liseler açık.

Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Bu işletmelerde HES kodu zorunlu.

Halı saha, yüzme havuzu tesisleri 09.00-19.00 saatleri arasında açık.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

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