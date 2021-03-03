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Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Ankara başta olmak üzere pek çok ilde merak konusu oldu. Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden detayları merakla araştırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı risk haritasında orta risk grubunda yer alan Ankara, sokağa çıkma yasağında belirli esnemelerin yaşanacağı illerden birisi olacak. İşte, Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgiler
Buna göre Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı hem cumartesi hem pazar kaldırıldı. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürecek. Bunların yanı sıra Ankara'da yasak ve kısıtlamalar için süreç şu şekilde işleyecek;
- Okul öncesi, ilkokul ortaokul ve liseler açık.
- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Bu işletmelerde HES kodu zorunlu.
- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri 09.00-19.00 saatleri arasında açık.
- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
- Nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.
- Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.